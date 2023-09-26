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МИД Украины заявил о стремлении к урегулированию отношений с Польшей

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится урегулировать отношения с Польшей

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Украина не собирается продолжать конфликт с Польшей и стремится к скорейшему урегулированию отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

«Мы не настроены на конфликт [с Варшавой]», — сказал Кулеба и подчеркнул, что украинская сторона «очень открыта» к разговору с польской, «очень уважает ее, бесконечно ценит и благодарна за поддержку» народа Польши.

Украина, по словам министра, выступает за конструктивное решение вопроса с зерном и в настоящее время готовит переговоры и консультации по этой теме, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Ранее министр канцелярии польского президента, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Варшава справится, если Киев захочет разорвать дружеские отношения. По его словам, в интересах Украины заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала.

15 сентября ЕС принял решение снять запрет на импорт украинского зерна, ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — продлили эмбарго на поставки зерна с Украины. Киев в связи с этим направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против этих стран.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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