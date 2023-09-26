В Молдавии призвали выбрать европейские ценности вместо отношений с Россией

Президент Молдавии Майя Санду считает, что для продвижения в стране европейских ценностей следует отказаться от сотрудничества с Россией. Об этом она заявила в эфире телеканала TV8.

«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями», — сказала глава государства.

По ее словам, «недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми». Как отметила Санду, либо ты стремишься к демократии и показываешь это каждый день, либо это просто разговоры.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США.

В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей.

Ранее Додон назвал сроки отказа Молдавии от нейтралитета для вступления в НАТО.