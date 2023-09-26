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Политолог: европейские верхушки давно знают, кто подорвал «Северные потоки»

Политолог Шафир: власти ЕС давно знают, кто подорвал «Северные потоки»

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Danish Defence Command/Reuters

Европейские власти и спецслужбы давно знают, кто на самом деле причастен к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Тимур Шафир. По его словам, западные страны будут до последнего скрывать истинных виновников теракта.

«Скрывается еще потому, что эта «операция» проходит по внутреннему законодательству Евросоюза и международному праву, и это является самым настоящим преступлением, настоящим террористическим актом, и никакой сиюминутной выгодой они его оправдать не могут», — отметил Шафир.

При этом, по его мнению, рано или поздно правду раскроют сами исполнители диверсии, поскольку между американскими и европейскими спецслужбами всегда появляются противоречия.

Накануне посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что если Россия будет привлечена к расследованию терактов на «Северных потоках», то ей станут известны обстоятельства, которые могут навредить сотрудничеству Дании с США или поставкам вооружения Украине.

В посольстве России в Швеции в свою очередь отметили, что Стокгольм за год с момента начала расследования диверсии на «Северных потоках» показал только профессиональную некомпетентность.

Ранее российский дипломат оценил перспективы ЕС по отказу от российского газа.

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