В США объяснили, зачем Трамп баллотируется на пост президента

Кандидат на должность главы государства, республиканец Уилл Херд считает, что Дональд Трамп баллотируется на пост президента США для того, чтобы избежать тюремного заключения. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsNation.

«Проблема, с которой я столкнулся с Дональдом Трампом, заключается в том, что Дональд Трамп баллотируется на пост президента не для того, чтобы снова сделать Америку великой. Он баллотируется на пост президента, чтобы не попасть в тюрьму», — заявил Херд.

Тем не менее, он подчеркнул, что поддержит любого, кто станет кандидатом в президенты страны от его партии в следующем году. Если в стане республиканцев появится кандидат, который сможет победить Джо Байдена, «потребуется консолидироваться», отметил политик.

До этого The Washington Post со ссылкой на совместный опрос издания с телеканалом ABC News писала, что Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, обыгрывая своего преемника Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент — 42%.

Ранее в США рассказали о слабостях Трампа по отношению к Украине.