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В США объяснили, зачем Трамп баллотируется на пост президента

Республиканец Херд: Трамп баллотируется в президенты США, чтобы избежать тюрьмы

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на должность главы государства, республиканец Уилл Херд считает, что Дональд Трамп баллотируется на пост президента США для того, чтобы избежать тюремного заключения. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsNation.

«Проблема, с которой я столкнулся с Дональдом Трампом, заключается в том, что Дональд Трамп баллотируется на пост президента не для того, чтобы снова сделать Америку великой. Он баллотируется на пост президента, чтобы не попасть в тюрьму», — заявил Херд.

Тем не менее, он подчеркнул, что поддержит любого, кто станет кандидатом в президенты страны от его партии в следующем году. Если в стане республиканцев появится кандидат, который сможет победить Джо Байдена, «потребуется консолидироваться», отметил политик.

До этого The Washington Post со ссылкой на совместный опрос издания с телеканалом ABC News писала, что Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, обыгрывая своего преемника Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент — 42%.

Ранее в США рассказали о слабостях Трампа по отношению к Украине.

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