Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, угрожают цепочкам производства и поставок. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, может быть создан механизм параллельный Кимберлийскому процессу, который предполагает исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения.

Дипломат считает, что такая инициатива носит дискриминационный характер, она противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса. Она нацелена на его развал, а также несет серьезные риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек.

«Под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлеченных в эти цепочки развивающихся стран, прежде всего — центров огранки алмазов. Такие планы Запада в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга», — считает дипломат.

15 сентября агентство Reuters, ссылаясь на представителя правительства Бельгии, сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) планируют в течение следующих двух-трех недель объявить о косвенном запрете на поставки алмазов из России. Представитель бельгийского правительства сообщал, что ограничение должно вступить в силу в январе.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.