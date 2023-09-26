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Туристы из России смогут получать визу Эфиопии по прибытию в страну

Российские туристы смогут получать визу Эфиопии по прибытию в страну

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Depositphotos

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил, что российские туристы смогут получить визу по прибытию в аэропорт африканского государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Эфиопии приняло решение, что российские туристы могут прилететь откуда угодно в Аддис-Абебу и им будет выдана виза по прибытии. Таким образом, больше не нужно приходить в посольство за визой», — сказал эфиопский дипломат.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики заявил, что за первое полугодие 2023 года в России побывали 8,2 млн зарубежных туристов. Медведев подчеркнул, что это число почти на 62% превышает аналогичные показатели предыдущего года и свидетельствует о том, что миграционный поток в РФ растет. Согласно данным МВД, на которые ссылается политик, также увеличивается число мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки.

До этого сообщалось, что в октябре 2023 года в России вступит в силу закон, упрощающий постановку на учет прибывших в страну иностранцев.

Ранее стала известна мошенническая схема с мигрантами в России.

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