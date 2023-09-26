Постпред Ульянов выразил сомнение в приверженности США ценности суверенитета других стран

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что США действительно привержены ценности суверенитета других государств. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

По словам Ульянова, США на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили о ценности суверенитета государств. Но каким образом, задал вопрос российский дипломат, подобное сочетается с наличием американской военной базы Гуантанамо на суверенной территории Кубы и присутствием американских войск в Сирии вопреки воле властей этой страны?

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заявил, что на данный момент нет никаких оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны РФ. Дипломат подчеркнул, что хотя Россия приостановила действие ДСНВ, она все же намерена соблюдать количественные ограничения, установленные соглашением, и продолжать обмениваться информацией о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.