Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Постпред Ульянов выразил сомнение в приверженности США ценности суверенитета других стран

Дипломат Ульянов усомнился в приверженности США ценности суверенитета государств

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что США действительно привержены ценности суверенитета других государств. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

По словам Ульянова, США на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили о ценности суверенитета государств. Но каким образом, задал вопрос российский дипломат, подобное сочетается с наличием американской военной базы Гуантанамо на суверенной территории Кубы и присутствием американских войск в Сирии вопреки воле властей этой страны?

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заявил, что на данный момент нет никаких оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны РФ. Дипломат подчеркнул, что хотя Россия приостановила действие ДСНВ, она все же намерена соблюдать количественные ограничения, установленные соглашением, и продолжать обмениваться информацией о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях