В США сообщили о проблемах с финансированием Киева

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что у страны остались средства на поддержку Украины лишь на несколько недель, а дальнейшее финансирование Киева зависит от решения конгресса о дополнительных ассигнованиях. Об этом сообщает CNN.

«У нас есть еще немного средств. Я думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы», — сообщил Кирби.

Ранее Кирби заявил, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину, а в ближайшие недели планируются очередные поставки техники. Отмечается, что Соединенные Штаты пообещали Украине поставить 31 танк данного типа. При этом американские СМИ сообщали, что в первой партии будет всего 10 единиц Abrams.

Газета New York Times сообщала, что Украина в субботу, 23 сентября, получила первые танки Abrams. По словам представителей Минобороны США, в ближайшие месяцы Киеву передадут следующую партию таких бронемашин. При этом в военном ведомстве не назвали их точное количество.

Ранее на Украине признали, что танки Abrams «долго не проживут».