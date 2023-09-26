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В США сообщили о проблемах с финансированием Киева

Белый дом: у США осталось средств на поддержку Украины на несколько недель

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Alex Brandon/AP

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что у страны остались средства на поддержку Украины лишь на несколько недель, а дальнейшее финансирование Киева зависит от решения конгресса о дополнительных ассигнованиях. Об этом сообщает CNN.

«У нас есть еще немного средств. Я думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы», — сообщил Кирби.

Ранее Кирби заявил, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину, а в ближайшие недели планируются очередные поставки техники. Отмечается, что Соединенные Штаты пообещали Украине поставить 31 танк данного типа. При этом американские СМИ сообщали, что в первой партии будет всего 10 единиц Abrams.

Газета New York Times сообщала, что Украина в субботу, 23 сентября, получила первые танки Abrams. По словам представителей Минобороны США, в ближайшие месяцы Киеву передадут следующую партию таких бронемашин. При этом в военном ведомстве не назвали их точное количество.

Ранее на Украине признали, что танки Abrams «долго не проживут».

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