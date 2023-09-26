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США в ноябре введут безвизовый режим для граждан Израиля

Глава МИД Израиля Коэн: с ноября израильтяне смогут без виз посещать США

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AP

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что израильтяне с ноября этого года могут без виз посещать США. Об этом глава МИД сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, после начала действия безвизового режима гражданам Израиля для поездок в США будет достаточно заполнить онлайн специальную форму, заплатить $21 и в течение трех суток получить разрешение на въезд.

Коэн назвал соглашение большим достижением, которое свидетельствует о тесных отношениях между Израилем и его «великим союзником» США. В связи с этим он выразил благодарность президенту США Джо Байдену и государственному секретарю Энтони Блинкену.

Ранее сообщалось, что Вашингтон одобрил просьбу Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны в Германию. Сделка станет крупнейшим оборонным соглашением в истории Израиля.

В Минобороны Израиля подтвердили, что Госдеп США уведомил главу ведомства Йоава Галланта об одобрении запроса на продажу системы.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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