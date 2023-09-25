Султан Омана встретился с секретарем Совбеза РФ Патрушевым

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе своего визита в Оман провел встречу с султаном Хейсамом бен Тариком Аль Саидом и обсудил двусторонние, а также международные вопросы. Об этом сообщает ТАСС.

«В Маскате секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева принял султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Обсужден ряд проблем региональной и международной повестки дня, а также перспективы наращивания взаимодействия между Москвой и Маскатом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Патрушев совершит рабочий визит в Оман.

В июле директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате (ТТП) РФ Владимир Дергачев заявил, что Оман заинтересован в приходе российских компаний на свой энергетический рынок. По словам Дергачева, российских игроков Маскат намерен привлечь обеспечением их участия в тендерах на разведку и добычу полезных ископаемых.

До этого Россия и Оман подписали соглашение о противодействии уклонению от уплаты налогов.

Ранее Патрушев обвинил Запад в проведении кампании по сдерживанию России и Китая.