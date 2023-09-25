Президент Грузии снова поехала в ЕС без разрешения правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в Латвию, Литву и Эстонию, не получив разрешение правительства страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Грузии.

«У Саломе Зурабишвили не было разрешения на визиты в страны Балтии», — сказала представитель пресс-службы.

25 сентября в администрации Зурабишвили заявили, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии. Она собирается обсудить получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС. У Зурабишвили запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, с главой Латвии Эдгарсом Ринкевичсем и литовским коллегой Гитанасом Науседой.

В начале осени грузинский лидер посетила Берлин, Брюссель и Париж, где состоялись ее встречи на высоком уровне. Позже выяснилось, что правительство республики не давало ей согласия на подобные визиты. Это стало причиной обвинения Зурабишвили со стороны правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в нарушении основного закона станы и запуска процедуры импичмента.

В начале сентября в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

Ранее в Грузии сочли импичмент президенту «подарком Путину».