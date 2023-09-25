Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Монголии благодарят Россию за нераспространение на нее топливных ограничений

Власти Монголии поблагодарили РФ за нераспространение на нее топливных эмбарго

close
100%
Depositphotos

Председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар поблагодарил российские власти за то, что топливные ограничения, введенные ранее правительством РФ, не распространятся на республику. Его слова передает РИА Новости.

«Ограничения по экспорту нефтепродуктов <...> не будут касаться нашей страны», — заявил Занданшатар в ходе заседания российско-монгольской парламентской комиссии в Улан-Баторе.

Он выразил властям РФ особую благодарность за такое решение.

Правительство России 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен. Срок, на который будет действовать ограничение, не уточняется. В кабмине объяснили свое решение необходимостью стабилизации цен на топливо в России.

До этого Росстат сообщил, что средняя цена на бензин в РФ с 11 по 18 сентября выросла на 44 копейки и достигла 55,65 рубля за литр. Больше всего за неделю подорожало дизтопливо — на 1,32 рубля, до 63,96 рубля за литр.

Ранее Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях