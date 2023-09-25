В Монголии благодарят Россию за нераспространение на нее топливных ограничений

Председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар поблагодарил российские власти за то, что топливные ограничения, введенные ранее правительством РФ, не распространятся на республику. Его слова передает РИА Новости.

«Ограничения по экспорту нефтепродуктов <...> не будут касаться нашей страны», — заявил Занданшатар в ходе заседания российско-монгольской парламентской комиссии в Улан-Баторе.

Он выразил властям РФ особую благодарность за такое решение.

Правительство России 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен. Срок, на который будет действовать ограничение, не уточняется. В кабмине объяснили свое решение необходимостью стабилизации цен на топливо в России.

До этого Росстат сообщил, что средняя цена на бензин в РФ с 11 по 18 сентября выросла на 44 копейки и достигла 55,65 рубля за литр. Больше всего за неделю подорожало дизтопливо — на 1,32 рубля, до 63,96 рубля за литр.

Ранее Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией.