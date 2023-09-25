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Политолог: Армения утратила геополитическое значение без Карабаха

Политолог Шевченко: Армения потеряла геополитическое значение, утратив Карабах

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Reuters

Армения, утратив Нагорный Карабах, потеряла геополитическое значение. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил журналист и политик Максим Шевченко. По его словам, до этого республика была интересна Западу как эпицентр большого кавказского конфликта.

«У нашего президента нет особых проблем с [премьер-министром Армении] Николом Пашиняном. Пашинян — супервыгодная для России фигура в Ереване. Он помог ликвидировать карабахскую проблему, которая приводила на Кавказ США и Евросоюз. У них теперь нет повода туда влезать. Они сейчас сидят, зубами скрежещут», — отметил Шевченко.

По его мнению, Запад бросит все силы на Грузию, чтобы организовать там госпереворот и втянуть в противостояние с Россией.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе. Целью боевых действий было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее в Кремле рассказали, продолжит ли Россия работать над обеспечением безопасности в Карабахе.

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