В США заявили, что Запад не смог сломить Россию санкционным давлением

Отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил в интервью экс-члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале, что у стран Запада не получилось сломить Российскую Федерацию санкционным давлением.

«Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать», — сказал он.

По словам эксперта, такие шаги Запада имели обратный эффект, в основном от этого пострадали экономики западных государства. При этом РФ «вышла победителем», отметил он.

Также Джиральди указал, что правительства стран Запада сделали серьезную ошибку, своей же пропагандой убедив себя, что военные Вооруженных сил России не были достаточно обучены, снабжены или готовы сражаться.

«Иными словами, они видели в Украине гораздо более грозного противника для России», — добавил он.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Канада собираются продолжать давление на Россию с помощью «исторических санкций и тарифов».

Ранее Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции.