В Молдавии высказались о фрагментах C-300 в Приднестровье

Представитель главы МИД Молдавии Даниэл Водэ заявил, что в приднестровское село Кицаны, где обнаружены, вероятно, осколки ракеты С-300, выехали военные наблюдатели Совместных миротворческих сил. В беседе с порталом NewsMaker Водэ предложил дождаться проверенной информации относительно инцидента.

«На место выехали военные наблюдатели Совместных миротворческих сил. На данном этапе происхождение объекта не ясно, а его траектория не подтверждена из независимых источников. Власти продолжат информировать общественность по мере того, как будут получать больше разъяснений и проверенной информации относительно этого инцидента», — заявил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олега Белякова сообщал, что в приднестровском селе Кицканы близ Тирасполя обнаружены осколки ракеты, вероятно ЗРС С-300.

Согласно его информации, саперы изъяли и изучили фрагменты, нашли на них элементы маркировки, по которым получилось установить, что эта ракета образца 1968 года.

Беляков также рассказал, что в ночь на 25 сентября в небе над селом Кицканы в районе улицы Юности прогремел сильный взрыв, который разбудил и встревожил местных жителей.

Ранее в Приднестровье сочли российских миротворцев фактором стабильности.