В Приднестровье сочли российских миротворцев фактором стабильности

Миротворческая операция России в Приднестровье — это фактор стабильности. С таким заявлением выступил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает ТАСС.

«Нельзя забывать, что здесь, в Приднестровье, выполняет миротворческую миссию Российская Федерация,», — сказал он.

Красносельский напомнил, что Россия «имеет свой международный мандат». По его словам, сегодня запущены все механизмы миротворческой операции, что является фактором стабильности.

Лидер ПМР обратил внимание, что с момента образования Приднестровья «все 33 года» существовали угрозы, но в нынешней «сложнейшей геополитической обстановке» эти риски возрастают.

Красносельский подчеркнул, что Приднестровье «никогда не было агрессором». С момента своего образования республики, 2 сентября 1990 года, власти все делают «ради мира».

В мае министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил, что миротворческий контингент РФ будет продолжать выполнять свои задачи на территории Приднестровья даже в том случае, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта.

Ранее оппозиция в Молдавии заявила, что у границ с ПМР готовится военная провокация.