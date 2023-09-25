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В Госдуме назвали русофобией чествование нациста в канадском парламенте

Депутат Белик счел проявлением русофобии приветствие нациста в парламенте Канады

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uma.gov.ru/Wikipedia

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал приглашение и чествование в парламенте Канады престарелого ветерана дивизии СС «Галичина» отвратительным проявлением русофобии. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Канада «влепила пощечину» всем, кто боролся с гитлеровской Германией.

«Бурные овации пособнику нацистов <…> это отвратительное проявление русофобии. Канадские депутаты фактически влепили пощечину всем тем, кто когда-то воевал с гитлеровской Германией», — сказал парламентарий.

Как отметил Белик, «нацистские пособники удобно устроились на Западе». Там обожают всех, кто когда-либо противостоял России, и Канада это доказала, подчеркнул депутат.

До этого Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее сообщалось, что посольство России направит в МИД Канады ноту из-за чествования нациста в парламенте страны.

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