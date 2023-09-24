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Сербия отказалась когда-либо признавать независимость Косова

Вучич: Сербия никогда не признает независимость Косова, несмотря на давление

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Darko Vojinovic/AP

Сербия укрепилась в своем убеждении, что страна никогда не признает независимость Косова. Об этом во время пресс-конференции заявил сербский президент Александар Вучич, передает ТАСС.

«Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косова. Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косова. Сербия никогда не признает независимость Косова», — сказал он.

До этого Вучич заявлял, что совет Национальной безопасности Сербии проведет заседание на фоне происходящего на севере Косово и Метохии.

В ночь на 24 сентября около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края неизвестные обстреляли косовских полицейских. Президент Косово Вьоса Османи обвинила в нападении «сербские преступные банды».

Позже специальный представитель Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак осудил насилие на севере Косово, где произошло нападение на полицию.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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Независимость Косова
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