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В США заявили, что без западной помощи Украина проиграет

Сенатор Келли: прекращение помощи Запада Украине обернется ее поражением

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Прекращение помощи Украине со стороны Запада обернется ее поражением и через год-два может привести к прямому конфликту США с Россией. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил американский сенатор Марк Келли.

«Если она прекратится, они проиграют, а Путин выиграет… Если мы не справимся сейчас, есть шанс, что через год с сегодняшнего дня, через два мы окажемся в ситуации, где возможен прямой конфликт нас с русскими. Мы этого не хотим», — сказал он.

Накануне бывший депутат бундестага Ян ван Акен заявлял, что концепция «бесконечной поставки оружия» Украине изжила себя, мыслям о военной победе Киева «настал конец». Он также призвал подумать о приближении мирных переговоров.

До этого Министерство финансов ФРГ сообщало, что Германия с начала российской специальной военной операции уже оказала Украине военную помощь на сумму в €5,2 млрд.

23 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что украинские власти не обсуждали план действий на случай сокращения помощи со стороны США.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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