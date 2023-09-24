Президент Ирана прокомментировал блокировку работы МАГАТЭ

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не ставил перед собой цель блокировать работу инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда принял решение аннулировать аккредитацию нескольких специалистов организации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, если бы намерение страны заключалось в том, чтобы агентство не имело возможности проводить инспекции, то Тегеран сказал бы об этом прямо.

Таким образом он прокомментировал недавнее решение Тегерана отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов агентства.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудит на следующей неделе в Вене с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами отзыв аккредитации у части инспекторов международного агентства.

До этого Иран отозвал аккредитацию у восьми экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые отслеживали выполнение Тегераном обязательств по ядерной программе.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.