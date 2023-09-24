Украинская община отвергла призыв Киева покинуть Крым

Украинцы в Крыму прекрасно себя чувствуют и не хотят покидать полуостров. Таким образом глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала РИА Новости слова вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая 23 сентября призвала украинцев уехать из Крыма и переждать «деоккупацию» на подконтрольной Киеву территории или в третьих странах.

«Все, кто хотел, уехал еще в 2014 году, а остальные никуда не поедут. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, на родной земле — в российском Крыму. Здесь украинцев ценят, защищают, сохраняют культуру и язык. Уверена, что так будет и впредь», — сказала она.

Гридчина также отметила, что Верещук очевидно не знает, что такое, когда власти страны заботятся и берегут своих граждан.

24 сентября врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов заявлял, что призыв украинских властей к жителям полуострова покинуть его на период взятия под контроль является «политическим пустословием».

В этот же день депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части Вооруженных сил Украины «позорно бежали» с полуострова. Однако ничего у Украины не получается и никогда не получится, считает он.

До этого бывший президент Франции Николя Саркози говорил, что считает иллюзией идею возврата Крыма Украине, поскольку большая часть населения полуострова осознает себя русскими.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Зеленский может получить только «дырку от бублика», а не полуостров.