Байден получил обновленную вакцину от коронавируса

Президент США Джо Байден поставил обновленную вакцину против коронавируса вместе с прививкой от гриппа, передает Politico со ссылкой на служебную записку врача Белого дома Кевина О'Коннора. По информации издания, речь идет о новом препарате, который был рекомендован всем лицам от шести месяцев и старше.

«Поскольку мы вступаем в сезон простуды и гриппа, президент призывает всех американцев последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что они полностью вакцинированы», — говорится в записке О'Коннора.

Как отмечает Politico, Белый дом изо всех сил пытается бороться с растущими настроениями против вакцинации в поляризованной политической среде. Издание подчеркивает, что скептицизм в отношении вакцин становится все более выраженным в Республиканской партии.

Ранее Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что он не носит маску.