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Зеленский посетил Польшу, но не стал встречаться с официальными лицами

Reuters: Зеленский не встречался с официальными лицами во время визита в Польшу

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Возвращаясь из США, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, но не проводил там официальных встреч, пишет Reuters.

«Президент Украины Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров государственными наградами во время своей остановки в Польше в субботу, но не встретился ни с одним официальным лицом, поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна», — говорится в публикации.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) также примет участие в судебном разбирательстве по зерну

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