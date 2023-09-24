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Зеленский оказался в затруднительной ситуации

The Spectator: поведение Зеленского может оттолкнуть союзников от Украины

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в серьезной затруднительной ситуации, из-за которой его страна может лишиться поддержки. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

В материале говорится, что недавняя ссора между Киевом и Варшавой из-за зерна – когда Украина подала иск против Польши в ВТО – произошла в неподходящее время. Польша заявила, что прекратит поставлять Украине оружие и вместо этого сосредоточится на наращивании собственного оборонного потенциала. В статье отмечается, что эти сигналы ключевого союзника вызывают глубокую тревогу.

Автор статьи Сергей Радченко — профессор Центра Киссинджера Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне пишет, что слова Зеленского о том, что Украина является жертвой, помогли ему «завоевать сердца и умы на Западе». При этом есть негласное предположение, что другая сторона должна проявить в ответ «благодарность», в то время как судебное преследование одного из союзников по ВТО не соответствует этому образу.

С другой стороны, Зеленский пытался продать Западу другую версию, что Украина также является и отважным спасителем Европы, Запада и всего мира от России, поэтому именно Запад должен быть благодарен Украине, а не наоборот. «Этот нарратив помогает Зеленскому дома <...> Но есть неизбежная опасность быть слишком высоким и гордым. Это становится источником раздражения для союзников, которые вполне могут быть искренне преданы делу Украины, но недовольны тем, что Киев читает им лекции», — считает Радченко.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава осуществляет только ранее согласованные поставки оружия Украине.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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