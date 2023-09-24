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В США предсказали крах администрации Зеленского до окончания конфликта

Экс-разведчик США Риттер: правительство Зеленского падет до завершения конфликта

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Администрацию украинского президента Владимира Зеленского, скорее всего, ожидает крах еще до завершения конфликта с Россией. Об этом в интервью для YouTube-канала Issues that Matter with Cynthia Pooler заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Мы сейчас наблюдаем то, что, вполне вероятно, режим Зеленского падет до того, как будут разгромлены ВСУ», — указал эксперт.

Он добавил, что сейчас для Украины существует два варианта развития событий. В первом случае власть в стране достанется тем политикам, которые хотят продолжения боевых действий. Во втором — в правительстве окажутся люди, выступающие за скорейшее завершение конфликта.

Тем не менее экс-разведчик обратил внимание, что урегулирование кризиса произойдет на условиях Москвы.

22 сентября на YouTube-канале Dialogue Works появилось интервью Скотта Риттера, в котором он оценил недавнюю поездку Владимира Зеленского в США. В ходе своего визита глава государства рассказал, что у ВСУ есть возможность взять под свой контроль российские территории.

Однако эксперт назвал данное высказывание «политическим» и обвинил украинского лидера во лжи. По мнению экс-разведчика, представителю Киева пришлось поступить таким образом ради получения дополнительного финансирования со стороны Вашингтона и западных партнеров.

Ранее в США рассказали, чем для Украины может обернуться поставка тактических ракет ATACMS.

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