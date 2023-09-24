Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна, передает TVP1.
Он отметил, что другим странам необходимо это зерно.
«Мы стараемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи», — отметил он.
Ранее украинский посол в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны одностороннего запрета на импорт зерна со стороны республики. Об этом в социальных сетях заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
20 сентября МИД Польши сообщал, что украинский посол в Польше был вызван в министерство иностранных дел республики из-за высказываний главы Украины Владимира Зеленского о блокаде поставок зерна в Европейский союз.
До этого президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет остальных на дно. По его словам, республика должна действовать в собственных интересах, при этом поддерживая Киев так, чтобы «не утонуть» самой.
Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.