Поляки больше, чем сами американцы, любят США и больше всего в мире ненавидят Россию, от чего страдают сами и наносят ущерб собственной экономике, заявил автор издания Myśl Polska.

«Наше счастье — счастье Америки. <...> Собственное счастье нас не интересует... мы любим страдать за других», — пишет автор статьи Богдан Кулас.

Он утверждает, что такое отношение поляков сказывается на них самих. Так, в частности, Польша не станет инфраструктурным центром мира из-за того, что будет новый американо-индийский торговый маршрут вместо китайского Шелкового пути, который планировалось протянуть до польского города Лодзь.

Кулас отмечает, что сотрудничество США, Индии, исламских государств и Израиля ведет к тому, что центр мира возвращается на Ближний Восток, от этого точно выигрывают «Израиль, Индия и арабы», вряд ли что-то теряет Китай, но совершенно точно проигрывает Польша. Автор подчеркивает, что поляки и дальше будут «грызть друг друга» и продолжать страдать от того, что ненавидят русских.

В июне президент Польши Анджей Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого необходимо пристрелить.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.