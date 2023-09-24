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В Армении выразили опасение потерей суверенных территорий

Глава МИД Армении выразил опасение, что Баку навяжет экстерриториальный коридор

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Аппарат Президента Республики Армения

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил опасение, что Баку будет стремиться навязать Еревану создание экстерриториального коридора между Нахичеванской автономной республикой и остальным Азербайджаном, сообщает РИА Новости.

«Созданная ими риторика наряду с применением Азербайджаном силы как против Республики Армения, так и народа Нагорного Карабаха указывает на то, что следующей целью может стать навязывание Армении экстерриториального коридора (связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией), который пройдет по территории Армении, но будет вне нашего контроля», — заявил Мирзоян на Генеральной ассамблее ООН.

Армянский дипломат назвал это неприемлемым шагом для Еревана и «международного сообщества».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после операции в Карабахе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Баку и Ереваном.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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