Лавров: РФ не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня. Об этом сообщают РИА Новости.

«Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать», — сказал Лавров.

Он объяснил это решение тем, что Москва это один раз рассмотрела, но была обманута.

Лавров отметил, что при этом РФ готова к переговорам по Украине.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН заявил, что задача не допустить скатывание к большой войне отвечает общемировыми интересам. Он отметил, что в общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала механизмов международного сотрудничества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу видеообращение школьницы Фаины Савенковой из Луганска к членам Совета Безопасности организации.

Ранее Лавров пошутил про категорию виз, которые американское правительство выдало сопровождающим его журналистам.