Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли боеспособность в ходе контрнаступления, обозначив «огромные потери» в армии страны. Об этом он рассказал в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Когда потери подразделения составляют от 50 до 69%, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады», — заявил Риттер.

По словам экс-разведчика, украинская армия несет «огромные потери», ряду подразделений пришлось трижды заменять солдат за последние несколько месяцев. ВСУ исчерпали возможности по восполнению живой силы, что потенциально может привести к поражению Украины в конфликте с Россией, считает эксперт.

До этого газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Вооруженные силы Украины, предположительно, не достигнут стратегических целей на южном участке фронта и не смогут перерезать или сузить сухопутный коридор в Крым.

По их словам, в ближайшее время Вооруженным силам Украины будет труднее продвигаться вперед, поскольку земля станет мягкой и грязной в результате изменения погодных условий. Некоторые чиновники считают, что украинским войскам понадобится перерыв по меньшей мере в несколько недель для восстановления запасов техники и отдыха солдат, изнуренных летними столкновениями.

Ранее в США спрогнозировали, что Россия займет всю Украину.