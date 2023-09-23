Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что «многомиллиардная» помощь Украине со стороны США прекратится после 2024 года. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она подчеркнула, что Владимир Зеленский понимает, что его «сливают».

«Зеленский сегодня не интересует уже США и Европу. Подтверждением этого является тот факт, что спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти отказал президенту Украины в выступлении перед конгрессменами США. <…> Очевидно, что вся многомиллиардная помощь США Украине прекратится сразу же после 2024 года», — заявила Ковитиди.

По ее словам, «позиция республиканцев в этой части будет достаточно определенной».

Ранее Зеленский приезжал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер был в столице Соединенных Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

До этого Владимир Зеленский заявил, что на встрече со спикером палаты представителей конгресса, республиканцем Кевином Маккарти предложил ему поддержать дополнительную помощь для Украины, но тот заявил, что ему «придется преодолеть яростную критику». В то же время Зеленский назвал встречу «хорошей», отметив, что стороны «понимают друг друга».

Ранее в США рассказали о навязчивой идее Зеленского.