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В США рассказали о навязчивой идее Зеленского

NYT: военные планы Зеленского стали причиной разногласий между Украиной и США

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Военные планы президента Украины Владимира Зеленского все чаще приводят к разногласиям между Киевом и Вашингтоном. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, американское военное руководство не понимает, по какой причине Зеленский настаивает на возвращении Артемовска, и почему украинские военные так упорно боролись за этот город и множеством там полегли.

Стремясь вернуть Артемовск, Зеленский направил туда большое количество войск и оружия.

«Некоторые американские официальные лица говорят, что борьба в Артемовске стала чем-то вроде навязчивой идеи для Зеленского и его военных лидеров», — говорится в статье NYT.

Автор публикации отмечает, что украинские войска понесли огромные потери, поэтому попытки вернуть Артемовск не имеют смысла.

До этого сообщалось, что в США испугались нового раскола в Европе из-за ссоры Польши и Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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