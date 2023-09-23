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В Совфеде уличили Польшу в желании забрать украинские территории

Сенатор Бондарев: Варшава ждет эскалации на Украине чтобы вернуть территории

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Shutterstock

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что на фоне ситуации с украинским зерном отношения Варшавы и Киева планомерно ухудшаются. В этой связи польское правительство ждет эскалации конфликта на Украине, чтобы «при удобном случае» вернуть бывшие территории. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Спор о ввозе в Польшу украинского зерна перерос из экономической плоскости в политическую. <…> Происходит планомерное ухудшение отношений. Польша негласно претендует на Западную Украину, которая ранее входила в её состав…», — написал парламентарий.

По его словам, «украинская государственность претерпевает крах», и не воспользоваться Польше подобным развитием событий было бы «глупо и недальновидно».

15 сентября Еврокомиссия не продлила эмбарго на поставки (но не транзит) зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне, объяснив свое решение защитой интересов фермеров. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в котором обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.

В дальнейшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина больше не получает польское оружие, так как Варшава решила вооружаться сама. США такое решение Польши не одобрили и потребовали разъяснения.

Ранее в Польше призвали Украину отозвать судебный иск в ВТО по поводу зерна.

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