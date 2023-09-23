В Польше призвали Украину отозвать судебный иск в ВТО по поводу зерна

Постоянный представить Польши в Европейском союзе (ЕС) Анджей Садось заявил, что первым шагом для разрешения ситуации вокруг поставок украинского зерна в страны организации должен стать отзыв иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) со стороны Киева. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Позиция стран, где положение фермеров дестабилизировано, [Европейской] комиссии известна… Если план действий, озвученный в заявлении Комиссии от 15 сентября будет предоставлен, мы его прочитаем. До тех пор Комиссия должна продлить меры, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации в странах, подверженных неконтролируемому притоку товаров», — заявил дипломат.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна. В соответствии с законодательством ЕС Европейская комиссия будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, приводит газета выдержки из письменного обращения Брюсселя к трем странам.

Ранее была названа дата встречи координационной платформы ЕК по украинскому зерну.