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В Польше призвали Украину отозвать судебный иск в ВТО по поводу зерна

Посол Польши в ЕС Садось призвал Киев отозвать иск в ВТО по поводу зерна

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Igor Tkachenko/Reuters

Постоянный представить Польши в Европейском союзе (ЕС) Анджей Садось заявил, что первым шагом для разрешения ситуации вокруг поставок украинского зерна в страны организации должен стать отзыв иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) со стороны Киева. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Позиция стран, где положение фермеров дестабилизировано, [Европейской] комиссии известна… Если план действий, озвученный в заявлении Комиссии от 15 сентября будет предоставлен, мы его прочитаем. До тех пор Комиссия должна продлить меры, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации в странах, подверженных неконтролируемому притоку товаров», — заявил дипломат.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна. В соответствии с законодательством ЕС Европейская комиссия будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, приводит газета выдержки из письменного обращения Брюсселя к трем странам.

Ранее была названа дата встречи координационной платформы ЕК по украинскому зерну.

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