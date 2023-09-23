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В США констатировали окончание эры карт-бланшей для Украины

Конгрессмен Уолтц заявил об окончании эры карт-бланшей для Украины от США

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Пресс-служба Президента Украины

Член американской палаты представителей Майкл Уолтц заявил, что эра карт-бланшей для Украины от США завершилась. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, действующий президент страны Джо Байден «облажался» в процессе реализации своей украинской стратегии. Глава государства до сих пор не ответил законодателям и американскому народу на вопрос, сколько еще Белый дом планирует участвовать в текущем конфликте и какие цели преследует. В результате он «загнал» страну в тупиковое положение, подчеркнул Уолтц.

Также он отметил, что Байден активно призывает американских граждан «выворачивать карманы» на благо киевских властей. При этом от европейцев аналогичных действий не требуется, уточнил парламентарий.

На этом фоне, как сказал Уолтц, немецкое правительство отказалось выполнять условия НАТО и повышать свои военные расходы. Речь идет об увеличении соответствующих затрат до 2% от ВВП.

«Так что они все много чего обещают, толкают грандиозные речи — вот только реально они обеспечивают лишь небольшую долю по сравнению с той военной помощью, которую обеспечивают США», — сказал законодатель.

В то же время Белый дом не может справиться с проблемами на американской границе, а также предотвратить рост инфляции. Уолтц признался, что при отсутствии четкого плана действий и нежелании государств Европы проявлять активность он больше не сможет поддерживать программу неограниченной помощи Украине.

«Эра карт-бланшей закончилась», — констатировал парламентарий.

Ранее Байден пообещал поставить в зону украинского конфликта небольшую партию тактических ракет ATACMS.

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