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Российский космонавт поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения

НТ: космонавт Кононенко взял на МКС портрет президента Туркмении Бердымухамедова

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Герой России и Туркмении, командир отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос», уроженец Туркмении Олег Кононенко, находящийся на МКС, поздравил президента страны Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Сердар Гурбангулыевич! Прошу принять самые искренние сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения с борта Международной космической станции», — обратился Кононенко к главе Туркменистана.

В своем поздравлении космонавт отметил, что взял в космический полет портрет Бердымухамедова, флаг Туркмении и книгу, посвященную городу Аркадаг. Кононенко отметил, что эти предметы будут олицетворять в космосе его неизменное единение и неразрывную связь с судьбами страны и его народа.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде.

В июне президент Туркмении рассказал о выходе новой книги своего отца, экс-президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. В апреле 2022 бывший президент выпустил книгу «Смысл жизни» о значимых этапах в своей жизни и поделился мыслями об исторических корнях Туркмении.

В конце июля руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа из Туркменистана в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.

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