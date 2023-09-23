Рабочая группа обнаружила подлог в передаче Крыма в состав УССР

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил РИА Новости, что президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого на самом деле не существовало.

«В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало», — сказал Трофимов.

По его словам, в ходе изучения архивов рабочая группа не обнаружила совместного представления президиумов верховных советов двух республик. Трофимов отметил, что были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, однако совместного представления не принималось.

В апреле посол Китая в Париже Лу Шайе заявлял в интервью каналу LCI, что Крым был «подарен Украине» Никитой Хрущевым, а в ответ на возражения телеведущего о том, что его присоединение к России стало нарушением суверенитета Украины, дипломат заявил, что с точки зрения международного права суверенитет бывших республик СССР не определен.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также заявлял, что страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) никогда не были «постсоветскими странами».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.