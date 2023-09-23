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В США спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине

Ветеран ВС США Дрейвен: провал Зеленского в ООН предвещает завершение конфликта

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MIKE SEGAR/REUTERS

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен высказал мнение в соцсети X (бывшая Twitter), что провал визита президента Украины Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса.

«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — отметил Дрейвен.

По мнению американского ветерана, такое впечатление может быть связано с тем, что ВСУ потерпели настолько сокрушительное поражение, что они попросту не могут продолжать создавать даже видимость действий.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что Зеленский рискует в скором времени лишиться своей должности из-за череды серьезных поражений армии страны в зоне конфликта. Эксперт отметил, что украинскому лидеру пришлось принять вызов со стороны России на своей территории. При этом в настоящее время политическое будущее Зеленского находится под большим вопросом, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потерпели поражение на поле боя.

19 сентября американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия жестко ответила на провокационную политику США по расширению Североатлантического альянса.

Ранее в США признали, что урегулирование украинского конфликта и подписание мирного договора произойдет на условиях РФ.

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