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К протестам в Ереване начали присоединяться школьники и студенты

Корреспондент RT Косарев: к протестам в Ереване начала подключаться молодежь

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Reuters

К протестам на площади Республики в Ереване активно присоединяются школьники и студенты. Об этом сообщил корреспондент RT Роман Косарев.

«Число задержанных протестующих растет в Ереване. Цифра уже приближается к сотне человек. Тем временем к акциям неповиновения присоединяются студенты и школьники», — рассказал журналист.

До этого сообщалось, что полиция Армении в течение суток задержала 84 человека на акциях протеста в Ереване. Среди задержанных — сын второго президента Армении Роберта Кочаряна — Левон, а также глава оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян, который ранее призывал «объявить импичмент» премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью боевых действий было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона. В этот же день в Ереване вспыхнули протесты.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване.

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