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Сенатор США призвал остановить «бесконечную» помощь Киеву

Сенатор Хоули: Белый дом планирует бесконечно спонсировать Украину

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News заявил, что Белый дом хочет бесконечно давать деньги украинскому правительству.

«Я слышал, что запрошенные администрацией США для Украины $24 миллиарда еще не конец. Далеко не конец. Они хотят, чтобы мы бесконечно давали деньги украинскому правительству», — сказал он.

Хоули назвал такую политику безумием и предположил, что конечной цели у американского правительства нет. Он призвал прекратить финансирование, а также обратить внимание на то, как Украина тратит полученные средства.

США нарастили военную и финансовую помощь Украине в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов, в апреле 2023 года объем только военной помощи достиг отметки в $35,4 млрд. При этом часть американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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