В МИД РФ заявили об ущербе отношениям между Россией и Южной Кореей

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил полномочному послу Республики Корея Ли До Хуну, что слова южнокорейского президента Юн Сок Ёля в адрес России на Генассамблеи ООН наносят ущерб отношениям Москвы и Сеула. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций», — сказано в заявлении.

Российский дипломат отметил, что позиция Южной Кореи создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование.

17 сентября Юн Сок Ёль заявил, что сотрудничество России и КНДР в военной сфере якобы является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

19 сентября МИД Южной Кореи вызвал посла РФ Андрея Кулика из-за недавнего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Ведомство передало российскому дипломату «жесткую позицию» Сеула, заявило о негативном влиянии этих контактов на отношения Сеула с Москвой, а также потребовало от России соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.

До этого сообщалось, что Токио, Сеул и Вашингтон опасаются сотрудничества Москвы и Пхеньяна, которое якобы может нарушить мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.