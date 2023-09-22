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На Украине прокомментировали отказ США дать Киеву ATACMS

Советник ВСУ Белесков об отказе США дать ATACMS: «Украину приносят в жертву»

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Global Look Press

Советник украинского военного руководства Николай Белесков, говоря о решении Вашингтона не предоставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил, что Украину фактически приносят в жертву.

«Украину приносят в жертву ради управления эскалацией», — сказал он.

По его словам, такой подход уменьшает шансы на успех Украины, а также перечеркивает эффект предыдущих вложений — техники и макроэкономической помощи.

По мнению Белескова, подход президента США Джо Байдена противоречит разумной военной стратегии. Он добавил, что «уникальный» шанс «одолеть» Россию утерян из-за неуверенности Белого дома.

Пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников, написал, что Вооруженные силы Украины в обозримом будущем не получат от Вашингтона выпрашиваемые Киевом ракеты ATACMS.

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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