На Украине прокомментировали отказ США дать Киеву ATACMS

Советник украинского военного руководства Николай Белесков, говоря о решении Вашингтона не предоставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил, что Украину фактически приносят в жертву.

«Украину приносят в жертву ради управления эскалацией», — сказал он.

По его словам, такой подход уменьшает шансы на успех Украины, а также перечеркивает эффект предыдущих вложений — техники и макроэкономической помощи.

По мнению Белескова, подход президента США Джо Байдена противоречит разумной военной стратегии. Он добавил, что «уникальный» шанс «одолеть» Россию утерян из-за неуверенности Белого дома.

Пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников, написал, что Вооруженные силы Украины в обозримом будущем не получат от Вашингтона выпрашиваемые Киевом ракеты ATACMS.

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.