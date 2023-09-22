Cуд США признал невменяемым обвиняемого в терактах 11 сентября

Военный судья признал Рамзи бин аш-Шибха, обвиняемого по делу о терактах 11 сентября, невменяемым, что препятствует продолжению расследования, пишет The New York Times.

По информации газеты, у Рамзи бин аш-Шибха диагностировали психоз, бредовое и посттравматическое стрессовое расстройство. Из-за подобных нарушений он не в состоянии защищать себя, а также сотрудничать со своими адвокатами, говорится в тексте.

Как отмечает New York Times со ссылкой на юристов, расстройства обвиняемый получил в ходе пыток Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Судья, признав аш-Шибха невменяемым, фактически приостановил уголовное дело до тех пор, пока его психологическое здоровье не придет в норму, следует из материала.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Ранее Байден пошутил во время выступления о террористических актах 11 сентября.