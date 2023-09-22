Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду вместе со своей женой Еленой. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

На опубликованном агентством видео украинского главу и его супругу в аэропорту встречает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого канадский премьер объявил о предстоящем визите главы Украины в Канаду с 21 по 22 сентября. Как передавало агентство РИА Новости, Трюдо встретится с Зеленским для подтверждения поддержки Украины от Канады в военной, экономической и гуманитарной сферах. Будут утверждены соответствующие объемы.

Кроме того, в Оттаве состоится церемония подписания соглашения, направленного на дальнейшее укрепление экономических связей между Канадой и Украиной. Во время пребывания в канадской столице Зеленский выступит с обращением к парламенту.

В начале сентября посол Канады в Киеве Наталка Цмок заявляла, что канадское правительство намерено активизировать свое участие в антикоррупционных проектах на Украине. По словам дипломата, Оттава может начать обучать украинских судей и аудиторов. Цмок отметила, что украинцы признают реформу по борьбе с коррупцией очень важной и знают, что это одно из условий вступления в Евросоюз.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.