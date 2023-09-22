Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский прибыл в Канаду

УНИАН: Зеленский прибыл в Канаду вместе со своей женой Еленой

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду вместе со своей женой Еленой. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

На опубликованном агентством видео украинского главу и его супругу в аэропорту встречает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого канадский премьер объявил о предстоящем визите главы Украины в Канаду с 21 по 22 сентября. Как передавало агентство РИА Новости, Трюдо встретится с Зеленским для подтверждения поддержки Украины от Канады в военной, экономической и гуманитарной сферах. Будут утверждены соответствующие объемы.

Кроме того, в Оттаве состоится церемония подписания соглашения, направленного на дальнейшее укрепление экономических связей между Канадой и Украиной. Во время пребывания в канадской столице Зеленский выступит с обращением к парламенту.

В начале сентября посол Канады в Киеве Наталка Цмок заявляла, что канадское правительство намерено активизировать свое участие в антикоррупционных проектах на Украине. По словам дипломата, Оттава может начать обучать украинских судей и аудиторов. Цмок отметила, что украинцы признают реформу по борьбе с коррупцией очень важной и знают, что это одно из условий вступления в Евросоюз.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях