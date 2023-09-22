В Крыму подготовили запрос по отмене закона о передаче полуострова УССР

Рабочая группа подготовила проект запроса в Конституционный суд (КС) России о соответствии Конституции РФ и отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сопредседателя специальной рабочей группы, главу комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова.

Он рассказал, что сейчас рабочая группа «дорабатывает итоговые формулировки» этого документа, «о чем непосредственно просить Конституционный суд», так как «каждое слово имеет важное и весомое значение».

«В целом правовая аргументация в полной мере готова», — продолжил Трофимов.

Он указал, что запрос планируется принять на одном из ближайших пленарных заседаний осенней сессии парламента Крыма, после чего направить его в КС.

Как отметил Трофимов, Крым был передан в состав Украины в 1954 году незаконно, с грубейшими нарушениями трех конституций — СССР, РСФСР и УССР, поэтому отмена этого решения позволит восстановить историческую справедливость.

Ранее рабочая группа крымского парламента пришла к выводу, что в 1954 году не было оснований для передачи Крыма УССР.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов высказывал мнение, что процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, и для отмены этого решения не потребуется много времени.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози назвал иллюзорным возврат Крыма в состав Украины.