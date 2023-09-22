Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что коалиция Запада разрушится сама

Журналист Репке: России нужно ждать момента краха коалиции поддержки Украины

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Коалиция Запада по поддержке Украины разрушится сама, а России нужно лишь ждать этого момента. Об этом заявил в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке.

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — сказано в сообщении.

22 сентября американский лидер Джо Байден заявлял, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата.

Президент также говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.

Кроме того, Байден сообщал об отсутствии альтернативы продолжению военной помощи Украине, которую ей оказывает Вашингтон.

20 сентября пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников, заявлял, что Вооруженные силы Украины в обозримом будущем не получат от Вашингтона выпрашиваемые Киевом ракеты ATACMS.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях