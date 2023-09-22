В Германии заявили, что коалиция Запада разрушится сама

Коалиция Запада по поддержке Украины разрушится сама, а России нужно лишь ждать этого момента. Об этом заявил в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке.

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — сказано в сообщении.

22 сентября американский лидер Джо Байден заявлял, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата.

Президент также говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.

Кроме того, Байден сообщал об отсутствии альтернативы продолжению военной помощи Украине, которую ей оказывает Вашингтон.

20 сентября пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников, заявлял, что Вооруженные силы Украины в обозримом будущем не получат от Вашингтона выпрашиваемые Киевом ракеты ATACMS.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.