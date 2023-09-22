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В КНДР заявили о кардинальном изменении обстановки в мире из-за визита Ким Чен Ына в РФ

Политбюро ЦК ТПК: визит Ким Чен Ына в РФ кардинально изменил обстановку в мире

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Виталий Аньков/РИА Новости

Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Сон Нам заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию кардинально изменил обстановку в мире. Такую оценку он дал на заседании политбюро по поручению президиума ЦК ТПК, сообщает государственное радио КНДР «Голос Кореи».

Как говорится в сообщении, Ким Сон Нам отметил, что визит поднял отношения между Пхеньяном и Москвой «на новую стратегическую высоту согласно требованиям нового времени и кардинально изменил мировую политическую обстановку».

Политбюро ЦК ТПК заявило, что визит «добился желанных результатов», и поздравило с этим северокорейского лидера.

20 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.

По его словам, президентская часть визита прошла довольно конструктивно.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжит турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.

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