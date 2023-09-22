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Вучич высказался об отношениях с США и Россией

Вучич заявил, что Сербия развивает отношения с США и не прерывает связи с РФ

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, высказался об отношениях его страны с США, Российской Федерацией и другими государствами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в настоящее время у Белграда «хорошее», «почти отличное» сотрудничество с Вашингтоном.

«Мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем», — продолжил Вучич.

Он указала, что в то же время Сербия «будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах, гордясь хорошими отношениями со всеми» нациями и государствами в Азии, Африке и Латинской Америке.

«Мы не разделяем людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому наши отношения с КНР, Южной Кореей, Японией и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне», — сказал политик.

Он также отметил, что Сербия не прерывает своих «важных и исторических связей» с Россией.

До этого Вучич и посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко подтвердили курс гармоничного развития Сербии и России.

Ранее Вучич заявил, что отношения России и Сербии не получится разрушить «ни под каким давлением».

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