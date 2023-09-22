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В США заявили о новом этапе украинского конфликта

Ветеран ВС США Дрейвен: провал Зеленского в ООН приближает окончание конфликта

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Reuters

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен выразил мнение, что провал визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может говорить о скором завершении украинского конфликта. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — заявил Дрейвен.

Он считает, что такое впечатление, возможно, связано с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели настолько сокрушительное поражение, что они не могут продолжать создавать хотя бы видимость действий.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы ВСУ.

До этого Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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