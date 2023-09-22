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В Госдуме хотят запретить фармкомпаниям писать о побочных эффектах мелким шрифтом

Депутаты ЛДПР предложили обязать фармкомпании писать о побочных эффектах крупным шрифтом

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Shutterstock

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в случае принятия которого фармкомпании не смогут использовать мелкий шрифт в инструкциях к препаратам, где указаны и побочные эффекты. Копия документа с поправками к статье 67 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Сейчас в инструкциях рекомендованным является шрифт не менее 8-го кегля. Депутаты считают, что шрифт должен быть 12-м или крупнее.

«При таком рекомендованном размере шрифта внимательное ознакомление с инструкциями по применению лекарственных препаратов не представляется возможным. Особую сложность данный подход может создавать для лиц пожилого возраста, а также для лиц с ослабленным зрением, которым для ознакомления с подобными инструкциями могут требоваться специальные технические средства. В условиях, когда риск неправильного применения лекарственных препаратов может повлечь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья граждан, доступность содержащейся в инструкциях информации приобретает особое значение», — сказано в пояснительной записке проекта.

В пресс-службе ЛДПР со ссылкой на специалистов добавили, что смертность от побочных реакций на лекарства стоит на пятом месте в мире.

«Согласно исследованию НИУ ВШЭ, более 60% граждан лечатся самостоятельно, без посещения врача. По данным ВОЗ, более 35% смертей можно было предотвратить. Ряд экспертов связывают такой высокий показатель именно с самолечением», — рассказали в ЛДПР.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на препараты от сезонных вирусных заболеваний и медицинские маски.

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